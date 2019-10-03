Почему гражданин Южной Кореи не боится кыргызского правосудия и власти?

Почему законопослушный на своей родине гражданин Южной Кореи не боится кыргызского правосудия и власти?
Четыре уголовных дела, административные нарушения, скандальный бракоразводный процесс с гражданкой Кыргызстана, физическое насилие, разбой и угрозы...
Почему этот «букет» правонарушений нашей страны не останавливает агрессию бизнесмена Ли Хи Манна в отношении его экс-супруги Рахат Джунушалиевой — президента компании «Хюндай-лифт»?
В пресс-конференции принимают участие:
Рустам Абдурауфов — адвокат,
Рахат Джунушалиева — президент компании «Хюндай-лифт».