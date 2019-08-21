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«Газпром Кыргызстан» и «Балтгаз»: специальная акция к отопительному сезону

«Газпром Кыргызстан» и «Балтгаз»: специальная акция к отопительному сезону — 2019/20

Газовое предприятие страны «Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Балтгаз» запускает специальную акцию к новому отопительному сезону — 2019/20.

В чем ее суть? Что станет для бишкекчан не только хорошим подарком, но и мерой экономии семейного бюджета? Как газовые компании стимулируют потребителей к сохранению чистого воздуха в столице?

В пресс-конференции принимают участие:

Арзымат Алдаяров — коммерческий директор ОсОО «Газпром Кыргызстан»;
Дмитрий Макаров — директор компании «Балтгаз»;
Владимир Глубоков — представитель компании «Балтгаз».
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