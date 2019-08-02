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Более 150 наших детей и женщин вернут из лагерей Сирии и Иракского Курдистана

Своих не бросаем: более 150 наших детей и женщин вернут в ближайшее время из лагерей Сирии и Иракского Курдистана. Кто берет на себя эту миссию?

В лагерях Сирии и Иракского Курдистана свыше 400 детей и женщин из Кыргызстана. Все они, по сути, жертвы войны. Многие дети за время пребывания в лагере стали круглыми сиротами, многие умерли, не перенеся тягот жизни в лагере.

Единственный путь к спасению — возвращение на Родину.

Кто вернет их на Родину? Станет ли сентябрь для находящихся в лагере радостной датой возвращения в Кыргызстан?

Подробно о работе по возвращению кыргызстанцев на пресс-конференции проинформирует один из организаторов миссии

Кубанычбек Токтосунов.

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