18:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Видео

Почему Федерация профсоюзов не избавится от своего нелегитимного председателя

В профсоюзах главное — правильно жениться: Почему Федерация профсоюзов КР никак не избавится от своего нелегитимного председателя?

Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. За это время коллектив так и не сумел, несмотря на судебные решения о нелегитимности избрания М.Асанакунова председателем, сместить его с этого поста.

Почему? Какая высокопоставленная стена стала его надежным щитом и возможно ли ее пробить?

В пресс-конференции принимают участие:

Мелис Арыпбек — независимый журналист, правозащитник,

Эдил Тыныстанов — глава профсоюзного комитета,

Анара Кыштобаева — юрист.
Ссылка:
просмотров: 55
Версия для печати
Бизнес
Выиграйте до&nbsp;100 тысяч сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom
Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom
Сэкономьте 1&nbsp;тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша