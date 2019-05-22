Национальный центр фтизиатрии: информация общественного совета МЗ КР о туберкулезе недостоверна и некорректна

Руководство и ведущие сотрудники НЦФ оценивают информацию представителей ОС МЗ КР о ситуации с туберкулезом в стране как недостоверную и некорректную.

Какие факты служат доказательством для этого опровержения?

В пресс-конференции принимают участие:

Абдуллаат Кадыров — директор НЦФ при МЗ КР;

Эльмира Абдрахманова — завотделом информатики и эпидемиологии НЦФ;

Гульмира Калмамбетова — заведующая национальной референс-лабораторией НЦФ;

Раиса Тыныстанова — завотделением легочного туберкулеза № 1 НЦФ;

пациент, переболевший туберкулезом.