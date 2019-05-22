Национальный центр фтизиатрии: информация общественного совета МЗ КР о туберкулезе недостоверна и некорректна
Руководство и ведущие сотрудники НЦФ оценивают информацию представителей ОС МЗ КР о ситуации с туберкулезом в стране как недостоверную и некорректную.
Какие факты служат доказательством для этого опровержения?
В пресс-конференции принимают участие:
Абдуллаат Кадыров — директор НЦФ при МЗ КР;
Эльмира Абдрахманова — завотделом информатики и эпидемиологии НЦФ;
Гульмира Калмамбетова — заведующая национальной референс-лабораторией НЦФ;
Раиса Тыныстанова — завотделением легочного туберкулеза № 1 НЦФ;
пациент, переболевший туберкулезом.