Прославленная Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля

Новопавловская инновационная школа-комплекс — одна из немногих, которой может гордиться отечественная система образования.

Если педагогический коллектив, сплоченный вокруг директора школы — автора этой успешной инновационной идеи, будет развален и «разобран по частям», то мы потеряем и хорошую школу, и всякую надежду на хорошее образование.

Но кому-то это нравится, и кто-то сознательно раскручивает разрушительный сценарий. Кто же эти люди?

Об этом на пресс-конференции расскажут сами педагоги школы:

Кымбат Кутчубекова,

Гульбара Чыналиева,

Нуржамал Алиева,

Роза Арпачиева,

Елена Пичуревич,

Марина Логвиненко,

Жаркын Оморова,

Фарида Сейдакматова.