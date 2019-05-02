Прославленная Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля
Новопавловская инновационная школа-комплекс — одна из немногих, которой может гордиться отечественная система образования.
Если педагогический коллектив, сплоченный вокруг директора школы — автора этой успешной инновационной идеи, будет развален и «разобран по частям», то мы потеряем и хорошую школу, и всякую надежду на хорошее образование.
Но кому-то это нравится, и кто-то сознательно раскручивает разрушительный сценарий. Кто же эти люди?
Об этом на пресс-конференции расскажут сами педагоги школы:
Кымбат Кутчубекова,
Гульбара Чыналиева,
Нуржамал Алиева,
Роза Арпачиева,
Елена Пичуревич,
Марина Логвиненко,
Жаркын Оморова,
Фарида Сейдакматова.