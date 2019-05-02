19:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Видео

Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля

Прославленная Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля

Новопавловская инновационная школа-комплекс — одна из немногих, которой может гордиться отечественная система образования.

Если педагогический коллектив, сплоченный вокруг директора школы — автора этой успешной инновационной идеи, будет развален и «разобран по частям», то мы потеряем и хорошую школу, и всякую надежду на хорошее образование.

Но кому-то это нравится, и кто-то сознательно раскручивает разрушительный сценарий. Кто же эти люди?

Об этом на пресс-конференции расскажут сами педагоги школы:

Кымбат Кутчубекова,
Гульбара Чыналиева,
Нуржамал Алиева,
Роза Арпачиева,
Елена Пичуревич,
Марина Логвиненко,
Жаркын Оморова,
Фарида Сейдакматова.
Ссылка:
просмотров: 57
Версия для печати
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»