Отложенная справедливость.

Бишкекский городской суд: искусство тянуть время и дело о законности избрания председателя Федерации профсоюзов КР

Первомайский суд еще в январе текущего года вынес решение о незаконности избрания ныне действующего председателя Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова.

Дело осталось за Бишкекским горсудом, который под всякими несущественными мотивами системно откладывает рассмотрение.

В чем дело? Кто «тормозит» горсуд?

В пресс-конференции принимает участие

Канатбек Осмонов — член Совета Федерации профсоюзов КР.