Отложенная справедливость.
Бишкекский городской суд: искусство тянуть время и дело о законности избрания председателя Федерации профсоюзов КР
Первомайский суд еще в январе текущего года вынес решение о незаконности избрания ныне действующего председателя Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова.
Дело осталось за Бишкекским горсудом, который под всякими несущественными мотивами системно откладывает рассмотрение.
В чем дело? Кто «тормозит» горсуд?
В пресс-конференции принимает участие
Канатбек Осмонов — член Совета Федерации профсоюзов КР.