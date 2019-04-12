Омурбек Токтогулович, возвращайтесь и верните отобранный Вами АКБ «Кыргызстан»

Омурбек Токтогулович, возвращайтесь и верните отобранный Вами в 2008 году АКБ «Кыргызстан» (обращение акционеров)

Возвращение Омурбека Бабанова по-своему приветствуют акционеры АКБ «Кыргызстан».

С 2008 года они безрезультатно ведут борьбу за возврат рейдерски захваченного АКБ «Кыргызстан», получившего впоследствии в народе название «Банк Бабанова».

Вернется ли отобранный банк к истинным владельцам?

В пресс-конференции принимают участие:

Нусрет Мамедов,

Гульнара Аджимудинова,

Изат Садыбакасов,

Азамат Жусупов,

Калича Умуралиева — акционеры АКБ «Кыргызстан».