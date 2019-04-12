Омурбек Токтогулович, возвращайтесь и верните отобранный Вами АКБ «Кыргызстан»

Омурбек Токтогулович, возвращайтесь и верните отобранный Вами в 2008 году АКБ «Кыргызстан» (обращение акционеров)
Возвращение Омурбека Бабанова по-своему приветствуют акционеры АКБ «Кыргызстан».
С 2008 года они безрезультатно ведут борьбу за возврат рейдерски захваченного АКБ «Кыргызстан», получившего впоследствии в народе название «Банк Бабанова».
Вернется ли отобранный банк к истинным владельцам?
В пресс-конференции принимают участие:
Нусрет Мамедов,
Гульнара Аджимудинова,
Изат Садыбакасов,
Азамат Жусупов,
Калича Умуралиева — акционеры АКБ «Кыргызстан».