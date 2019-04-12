Второй народный курултай 27 апреля: с чем не справилось правительство (оценка за полугодие) и почему без конституционной реформы не обойтись

Оппозиция действует, как и было заявлено, последовательно и планомерно. Так, 27 апреля состоится заявленный ранее Второй народный курултай.

В соответствии с принципом конструктивного взаимодействия с властью на курултае будет дана оценка деятельности президента, Жогорку Кенеша, Генпрокуратуры, правительства КР за истекший период.

Кроме того, будет всесторонне рассмотрен вопрос конституционной реформы. По мнению оппозиции, в этом случае какое-либо промедление смерти подобно.

В пресс-конференции принимают участие:

Азимбек Бекназаров,

Кенешбек Дуйшебаев,

Улукбек Маматаев,

Айбек Бузурманкулов.