О сохранении единственного в стране профлицея народно-художественных промыслов

Почему Министерство образования и науки КР не слышит, не видит и знать не желает: о сохранении единственного в стране профессионального лицея народно-художественных промыслов № 92 имени С.Чокморова
Педагоги лицея, представители культуры и искусства с 2018 года ведут неравный бой за сохранение единственного в стране профессионального лицея народно-художественных промыслов № 92 имени С.Чокморова.
Проблема в том, что по единоличному решению директора Агентства по начальному профессиональному образованию Т.Чолпонкулова лицей № 92 должен быть объединен с лицеем по подготовке поваров и парикмахеров. По мнению педагогов, это невежественное решение, которое загубит уникальную программу по подготовке мастеров народно-художественных промыслов и «похоронит» идею основателя лицея Суйменкула Чокморова, который мечтал сохранить народное творчество.
Министерство образования и науки пока никак не реагирует и игнорирует все обращения руководства и педагогов лицея.
В пресс-конференции принимают участие:
Динара Аширова — директор лицея № 92;
Жылкычы Шаршенбиев — первый наставник учащихся;
Акыл Турдубаев — мастер производственного обучения;
Болот Шамшиев — народный артист КР, выдающийся кыргызский кинорежиссер;
Суеркул Чокморов — брат Суйменкула Чокморова;
Бактыбек Мамбеталиев — выпускник лицея, герой апрельской революции.