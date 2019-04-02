О сохранении единственного в стране профлицея народно-художественных промыслов

Почему Министерство образования и науки КР не слышит, не видит и знать не желает: о сохранении единственного в стране профессионального лицея народно-художественных промыслов № 92 имени С.Чокморова

Педагоги лицея, представители культуры и искусства с 2018 года ведут неравный бой за сохранение единственного в стране профессионального лицея народно-художественных промыслов № 92 имени С.Чокморова.

Проблема в том, что по единоличному решению директора Агентства по начальному профессиональному образованию Т.Чолпонкулова лицей № 92 должен быть объединен с лицеем по подготовке поваров и парикмахеров. По мнению педагогов, это невежественное решение, которое загубит уникальную программу по подготовке мастеров народно-художественных промыслов и «похоронит» идею основателя лицея Суйменкула Чокморова, который мечтал сохранить народное творчество.

Министерство образования и науки пока никак не реагирует и игнорирует все обращения руководства и педагогов лицея.

В пресс-конференции принимают участие:

Динара Аширова — директор лицея № 92;

Жылкычы Шаршенбиев — первый наставник учащихся;

Акыл Турдубаев — мастер производственного обучения;

Болот Шамшиев — народный артист КР, выдающийся кыргызский кинорежиссер;

Суеркул Чокморов — брат Суйменкула Чокморова;

Бактыбек Мамбеталиев — выпускник лицея, герой апрельской революции.