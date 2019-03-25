Осторожно с запретами: как избежать в Кыргызстане провалов в борьбе с курением

Осторожно с запретами: как избежать в Кыргызстане провалов в борьбе с табакокурением

Представители ресторанного, туристического бизнеса и ассоциаций Кыргызстана (при участии Международной ассоциации аэропортов и общественников РФ) выражают обеспокоенность в связи с предложением депутатов закрыть зоны для курения в ресторанах, аэропортах и других общественных местах.

В пресс-конференции принимают участие:

Сергей Никотин — исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов;

Евгений Тян — директор Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров, а также рестораторы Кыргызстана;

Данияр Казаков — директор Центрально-Азиатской Туристической Компании (C.A.T. Company);

Андрей Лоскутов — президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков;

Сергей Катасонов — сопредседатель Парламентского сигарного клуба РФ.