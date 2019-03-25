Президентский год регионов: почему «глохнет» МСУ — главный двигатель развития регионов? Каких ресурсов не хватает для хорошей рабочей тяги?
Образно выражаясь, органы местного самоуправления (айыл окмоту, мэрии, местные кенеши) — это главные двигатели развития регионов. Но, начиная со старта, объявленного президентом КР в 2018 году, они так и не набрали рабочих оборотов.
В чем проблема? О чем свидетельствует анализ реальных финансовых возможностей МСУ? Как идет распределение бюджетных ресурсов между центром и регионами? Где система дает сбой и как это исправить?
В пресс-конференции принимают участие:Омурбек Алманбетов — Союз МСУ КР;
Надежда Добрецова — Институт политики и развития;
Максим Семеняк — эксперт по финансовым вопросам;
Айнура Чандыбаева — эксперт Союза МСУ.