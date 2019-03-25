Президентский год регионов: почему «глохнет» МСУ — главный двигатель развития регионов? Каких ресурсов не хватает для хорошей рабочей тяги?

Образно выражаясь, органы местного самоуправления (айыл окмоту, мэрии, местные кенеши) — это главные двигатели развития регионов. Но, начиная со старта, объявленного президентом КР в 2018 году, они так и не набрали рабочих оборотов.