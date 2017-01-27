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Центральная Азия

Казахстанский олигарх пытался покончить с собой

Олигарх, акционер «Казинвестбанка» Нурлан Тлеубаев пытался покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошел еще в декабре 2016 года, об этом пишет журнал Exclusive.

Причины поступка не уточняются.

«Что заставляет казахстанских олигархов пытаться покончить счеты с жизнью? В декабре прошлого года совершил попытку самоубийства акционер «Казинвестбанка» Нурлан Тлеубаев. Сегодня его состояние стабильно. Но теперь нам предстоит быть свидетелями суицида целой отрасли – зерновой», - говорится в материале.

Нурлан Тлеубаев владеет ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», 50 процентами акций АО «Зерновая страховая компания», мажоритарной долей в ТОО «Холдинг «Алиби», а с 2016 года стал основным акционером теперь печально известного «Казинвестбанка».

  • Он №22 в рейтинге казахстанского Forbes и №35 в рейтинге самых влиятельных бизнесменов 2016 года. Его состояние оценивалось на тот момент в $256 миллионов.

26 декабря «Казинвестбанк» лишили лицензии на осуществление банковской деятельности. С 27 декабря к работе приступила временная администрация, состоящая из сотрудников НБ РК и Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Руководство «Казинвестбанка» отстранили от должностей.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/44003/
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