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WhatsApp станет темным. В мессенджере появится новый режим

Темный режим готов прийти в популярный сервис обмена сообщениями — после появления в YouTube и Android Messages. Он поможет беречь глаза от яркого света экрана в темное время суток, ну и многим просто нравится черное цветовое решение, сообщил портал mail.ru

Новый режим WhatsApp будет работать и в iOS, и в Android. Но сроки появления нового режима пока не называют.

Если хотите активировать темный режим WhatsApp раньше других, есть смысл зарегистрироваться в качестве бета-тестера приложения. В самой последней бета-версии мессенджера для Android темного режима пока нет.
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