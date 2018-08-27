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Техноблог

Рождение флагмана: Samsung показала производство флагмана Galaxy Note 9

Новейшие флагманы Galaxy Note 9 уже отправляются к владельцам, а Samsung тем временем предложила взглянуть на процесс «рождения» смартфона изнутри. Опубликованное видео позволяет посетить производство на заводе в городе Гуми, Южная Корея.

На видео почти нет людей — большую часть сборки выполняют машины. Они даже включают новые Note 9, чтобы убедиться, все ли в порядке. Процесс настолько отлажен и безупречен, что его можно было бы назвать роботизированной симфонией.

Производитель рассказывает, что шасси устройства проходят процесс алмазной шлифовки, которая сочетает глянцевую и матовую отделку — новый интересный штрих дизайна Galaxy Note 9.

Старт продаж нового флагмана — 31 августа. Но самые нетерпеливые, оформившие предзаказ, уже получают новенькие аппараты с 24 августа.
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