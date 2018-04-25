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Техноблог

В Instagram теперь можно скачивать фото и видео

Фото YouTube. Социальная сеть Instagram

Популярный сервис Instagram запустил возможность скачивать фото и видео. Об этом сообщил TechCrunch.

Instagram разрешил пользователям скачивать ранее загруженный контент. Функция Data Download пока доступна только на сайте, но разработчики обещают внедрить ее и в приложение.

Вероятно, именно при подготовке к введению новой функции в Instagram начались сбои: со вчерашнего дня пользователи этой социальной сети массово жалуются на проблемы в работе приложения и сайта.

В основном пользователи отмечают невозможность войти в аккаунт, проблемы с работой ленты новостей и с сайтом.
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