В Instagram теперь можно скачивать фото и видео

Популярный сервис Instagram запустил возможность скачивать фото и видео. Об этом сообщил TechCrunch.

Instagram разрешил пользователям скачивать ранее загруженный контент. Функция Data Download пока доступна только на сайте, но разработчики обещают внедрить ее и в приложение.

Вероятно, именно при подготовке к введению новой функции в Instagram начались сбои: со вчерашнего дня пользователи этой социальной сети массово жалуются на проблемы в работе приложения и сайта.

В основном пользователи отмечают невозможность войти в аккаунт, проблемы с работой ленты новостей и с сайтом.