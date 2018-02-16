Nokia 1 и Nokia 7 Plus: появились изображения новых смартфонов

У компании Google есть специальная программа Android One, в рамках которой она с производителями смартфонов выпускает недорогие устройства. Эти смартфоны работают на чистой версии Android и в числе первых получают обновления. Одним из новых партнеров Google станет Nokia — известный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения новых гаджетов, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

1 Nokia 1

Смартфон займет место самой доступной модели в линейке Nokia. У него будет небольшой экран с HD-разрешением и корпус из поликарбоната и металлической рамки. Nokia 1 получит маломощный процессор Snapdragon 212, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Фото twitter.com/evleaks

Ожидается, что Nokia 1 оптимизируют под версию системы Android GO, которая предназначена для недорогих устройств. Стоить смартфон будет около $95 , или около 6,5 тысячи сомов.

2 Nokia 7 Plus

Смартфон станет увеличенной версией Nokia 7 с улучшенными характеристиками. У Nokia 7 Plus будет 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+. Корпус выполнен из стекла сзади и металлической рамки.

Фото twitter.com/evleaks

Работать смартфон будет на процессоре Snadragon 660 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Еще у него двойная основная камера с оптикой от Carl Zeiss с оптической стабилизацией и двукратным зумом. Работать Nokia 7 Plus будет на Android 8 Oreo.

Скорее всего, Nokia 1 и 7 Plus представят на презентации 25 февраля, которая пройдет в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Там же должны представить главный флагман Nokia 9.