Samsung Galaxy S9. Официальные видео намекают на некоторые «фишки» флагмана

Компания Samsung в рамках подготовки к презентации нового флагмана выпустила серию рекламных роликов. Каждое видео дает понять, какие «фишки» получит Galaxy S9, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

На первом ролике показывают сразу несколько отрывков с различными быстрыми действиями: бежит гепард, летят птицы, человек бьет боксерскую грушу и прочее. Этим намекают на замедленную съемку в смартфоне, с помощью которой такие видео можно будет снять и потом разглядеть все детали.

Второй ролик показывает сцену ночью: девушки вышли в лес и встретили оленя. На последнем кадре голова оленя попадает в круг, который заметно светлее фона. Видимо, это подсказывает об изменяемой диафрагме у объектива основной камеры Galaxy S9.

Третья реклама демонстрирует молодого парня, который демонстрирует разные эмоции. В конце его лицо превращается в мультяшное, видимо, это намек на аналог интерактивных 3D-смайликов. Они будут повторять мимику лица владельца смартфона через специальные сенсоры, такая же технология есть у Apple — Animoji.

Внешне Galaxy S9 и S9+ почти не будут отличаться от прошлогодних флагманов Samsung. Тот же корпус из стекла и металла и большой дисплей с маленькими рамками. Изменения дизайна коснутся только расположения сканера отпечатков пальцев — его разместят снизу от модуля камеры, а не справа, как у Galaxy S8.

Новинкой для основной линейки Galaxy S станет двойной модуль камеры у модели S9+. Она будет как у Galaxy Note8: второй модуль используется для двукратного оптического увеличения изображения. Еще Galaxy S9 может получить новую камеру с изменяемой диафрагмой и режим съемки замедленного видео с очень высокой частотой кадров в секунду.