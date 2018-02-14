Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 официально представили в Индии. Основные плюсы устройства — соотношение сторон экрана 18:9, огромная батарея, неплохой процессор и невысокая цена, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Redmi Note 5 оснащен 5,99-дюймовым IPS ЖК-дисплеем, который поддерживает разрешение Full HD и защищен слоем Corning Gorilla Glass.

Размеры устройства небольшие, а вес 180 граммов . При толщине всего 8,05 миллиметра он стал самым тонким смартфоном в линейке Redmi.

В Redmi Note 5 установлен Snapdragon 625 — чипсет, который есть в Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Mi Max 2 и Mi A1. Он поставляется с 32/64 ГБ внутренней и 3/4 ГБ оперативной памяти. Двойной лист пиролитического графита снижает температуру устройства на 2 градуса по Цельсию.

Redmi Note 5 питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Присутствует 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Фото hi-tech.mail.ru. Смартфон получил обычные одиночные камеры

Смартфон получил 12-мегапиксельную основную камеру. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Стоимость вариантов Redmi Note 5 3 ГБ + 32 ГБ составляет около 9,5 тысяч сомов, а варианта 4 ГБ + 64 ГБ — около 11,5 тысячи сомов. Розничные продажи смартфона стартуют с 22 февраля.