Pixelphone M1: российская компания представила первый смартфон

Компания Pixelphone появилась на российском рынке с новым бюджетным смартфоном M1. Он получил широкоформатный 5,5-дюймовый дисплей, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев и цену в 7 тысяч рублей, сообщает mail.ru.
Компания Pixelphone объявила о выходе на российский рынок еще 29 января, но только сейчас она раскрыла все подробности о своем первом смартфоне Pixelphone M1. Заодно компания анонсировала вторую модель — Pixelphone S1, которая выйдет весной и будет стоить дешевле — 6 тысяч рублей.
Pixelphone M1 появится в продаже в середине февраля по цене 6 990 рублей.
Pixelphone M1 появится в продаже в середине февраля по цене 6 990 рублей.
Характеристики Pixelphone M1:
- дисплей: 5,5 дюйма с разрешением 1280x640, IPS;
- процессор: MT6737 — 4 ядра Cortex-A53 на частоте до 1,3 ГГц;
- память: 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной + карта памяти;
- камера: 13 Мп + HD основная и 5 Мп фронтальная;
- система: Android 7 Nougat;
- аккумулятор: 2500 мАч;
- габариты: 148,7х70,2х8,9 мм.