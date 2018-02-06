Pixelphone M1: российская компания представила первый смартфон

Компания Pixelphone появилась на российском рынке с новым бюджетным смартфоном M1. Он получил широкоформатный 5,5-дюймовый дисплей, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев и цену в 7 тысяч рублей, сообщает mail.ru.

Компания Pixelphone объявила о выходе на российский рынок еще 29 января, но только сейчас она раскрыла все подробности о своем первом смартфоне Pixelphone M1. Заодно компания анонсировала вторую модель — Pixelphone S1, которая выйдет весной и будет стоить дешевле — 6 тысяч рублей.

Pixelphone M1 появится в продаже в середине февраля по цене 6 990 рублей.

Характеристики Pixelphone M1: