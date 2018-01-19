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Техноблог

В Instagram появится новая функция

Создатели социальной сети Instagram решили добавить в нее новую функцию, сообщила svpressa.ru.

По данным портала, в скором времени можно будет отследить время последнего посещения пользователей, момент, когда он был онлайн последний раз.

Сделать это можно будет в разделе Direct. Разработчики назвали новую функцию Active At. В настоящее время она проходит тестирование.

Предполагается, что новая функция создаст дополнительные удобства при пользовании приложением. Отмечается, что это будет полезно при общении с представителями компаний и брендов: можно будет увидеть, как часто они бывают в Сети.
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