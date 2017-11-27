Создан «протез» для желающих порвать с зависимостью от смартфона

Дизайнер Клеменс Шилингер создал своеобразный гибрид смартфона, спиннера и четок, который должен помочь смартфонозависимым справиться со стрессом, когда аппарата нет под рукой. Об этом сообщает издание vesti.ru.

Я заметил, что все чаще и чаще люди чувствуют желание проверить смартфон, даже когда не ждут какого-то важного сообщения или звонка. Наблюдения вдохновили меня на создание инструмента, который поможет остановить такое навязчивое поведение. Клеменс Шилингер

Тягу скроллить вертикально, свайпить горизонтально или даже приближать изображение, разводя кончики пальцев по диагонали, должен удовлетворить Substitute Phone, дословно — смартфонозаменитель.

По словам Шилингера, когда он изучал историю вопроса во время подготовки своего проекта, его вдохновил пример итальянского писателя и философа Умберто Эко — тот пытался бросить курить, заменив свою трубку на деревянную палочку. «То же самое, но без никотина, только физическая стимуляция, — поясняет дизайнер. — Я вспомнил про это и подумал создать телефоны, которые обеспечат физическую стимуляцию без подключения к сети».

Substitute Phone — это кусок плотного пластика соответствующего современному смартфону размера и веса, в углублении которого размещены свободно вращающиеся мраморные шарики. Проводя по ним пальцем, «пользователь» получает ощущения, сходные с сенсорным управлением смартфоном.

Шилингер разработал сразу несколько моделей — для предпочитающих водить пальцами по экрану горизонтально, вертикально или даже диагонально.