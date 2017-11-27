19:03
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Техноблог

Создан «протез» для желающих порвать с зависимостью от смартфона

Дизайнер Клеменс Шилингер создал своеобразный гибрид смартфона, спиннера и четок, который должен помочь смартфонозависимым справиться со стрессом, когда аппарата нет под рукой. Об этом сообщает издание vesti.ru.

Я заметил, что все чаще и чаще люди чувствуют желание проверить смартфон, даже когда не ждут какого-то важного сообщения или звонка. Наблюдения вдохновили меня на создание инструмента, который поможет остановить такое навязчивое поведение.

Клеменс Шилингер

Тягу скроллить вертикально, свайпить горизонтально или даже приближать изображение, разводя кончики пальцев по диагонали, должен удовлетворить Substitute Phone, дословно — смартфонозаменитель.

По словам Шилингера, когда он изучал историю вопроса во время подготовки своего проекта, его вдохновил пример итальянского писателя и философа Умберто Эко — тот пытался бросить курить, заменив свою трубку на деревянную палочку. «То же самое, но без никотина, только физическая стимуляция, — поясняет дизайнер. — Я вспомнил про это и подумал создать телефоны, которые обеспечат физическую стимуляцию без подключения к сети».

Substitute Phone — это кусок плотного пластика соответствующего современному смартфону размера и веса, в углублении которого размещены свободно вращающиеся мраморные шарики. Проводя по ним пальцем, «пользователь» получает ощущения, сходные с сенсорным управлением смартфоном.

Шилингер разработал сразу несколько моделей — для предпочитающих водить пальцами по экрану горизонтально, вертикально или даже диагонально.
Ссылка:
просмотров: 798
Версия для печати
Популярные новости
Страница бывшего муфтия Кыргызстана в&nbsp;Youtube получила серебряную кнопку Страница бывшего муфтия Кыргызстана в Youtube получила серебряную кнопку
Xiaomi Mi&nbsp;7: известны предварительные характеристики, дата анонса и&nbsp;цена Xiaomi Mi 7: известны предварительные характеристики, дата анонса и цена
Android шпионит за&nbsp;пользователями даже при выключенном GPS и&nbsp;без сим-карты Android шпионит за пользователями даже при выключенном GPS и без сим-карты
YouTube заблокировал второй по&nbsp;числу просмотров русскоязычный канал YouTube заблокировал второй по числу просмотров русскоязычный канал
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами