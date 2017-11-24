В постель с роботом: мягкий Somnox обещает заменить снотворное

Нидерландский стартап Somnox анонсировал одноименного робота, призванного помочь заснуть без снотворного, сообщает издание vesti.ru. Эффект расслабления достигается сочетанием формы, текстуры, звуков и особых движений устройства, напоминающего полуметровую фасолину.

Чтобы получить устройство после его запуска в производство, необходимо пожертвовать от 450 евро (примерно 31 тысячу рублей). Розничная цена Somnox после поступления в продажу в июле 2018-го составит 590 евро.

Создатели Somnox утверждают, что устройство успокаивает тело и разум, снижает стресс и тревожность, помогая людям естественно заснуть, крепко спать в течение ночи и проснуться бодрыми.

Главный секрет робота — во встроенном механизме, симулирующем дыхание, к ритму которого обнявший «фасолину» человек неосознанно подстраивается. С помощью смартфонного приложения робота можно и «озвучить»: тихий равномерный стук сердца, колыбельная или инструкция для медитации также помогут заснуть.

Создатели уже протестировали устойство на 85 добровольцах, большинство из которых подтвердили его эффективность для повышения качества сна. В будущем разработчики Somnox также намерены научить робота собирать статистику сна и задействовать алгоритмы машинного обучения для ее анализа. Так устройство сможет предсказать, когда у пользователя могут возникать проблемы со сном, и помогать с ними справиться.