Программист сам сделал в iPhone 7 разъем для наушников. И он работает

Программист Скотти Аллен, живущий в Китае, решил самостоятельно сделать разъем для наушников в своем айфоне, сообщил портал «Медуза».

Дело в том, что в iPhone 7 нет привычного аудиовыхода: Apple предлагает пользоваться беспроводными наушниками, которые подключаются к телефону через Bluetooth, или проводными, работающими через порт Lightning. К iPhone 7 обычные наушники можно подключить только через специальный переходник, а еще теперь нельзя одновременно слушать музыку и заряжать телефон: сплошные неудобства.

В Apple объясняли, что от аудиовыхода необходимо отказаться сразу по нескольким причинам. Во-первых, рассказали в компании, объемный выход для наушников не позволяет сделать телефоны тоньше и занимает в корпусе слишком много места. Во-вторых, этому входу больше ста лет, он морально устарел, и пора двигаться дальше.

Скотти Аллен разработчикам iPhone не поверил и решил немного доработать телефон. Он разобрал его и обнаружил, что на самом деле в iPhone 7 достаточно места для аудиовыхода.

Аллен немного подвинул батарею, переместил чуть выше в корпусе механизм вибрации айфона и вставил аудиовыход в освободившееся пространство. Разъем он сделал из переходника с Lightning на обычные наушники, который поставляется вместе с седьмым айфоном, а дырку для него просверлил в корпусе. Чтобы заставить выход работать, программисту пришлось создать небольшую печатную плату, которая позволяет выходу на наушники работать так же, как в старых телефонах: ставить звук на паузу, когда наушники вынимают из разъема, и тому подобное.

Вернуть разъем на место оказалось непросто. Аллен признался, что испортил три айфона, а на запасные детали потратил более тысячи долларов. На весь процесс у него ушло четыре месяца, но оно того стоило: сейчас он единственный в мире обладатель iPhone 7 с обычным выходом на наушники.

Он надеется, что его примеру последуют китайские производители электроники и начнут выпускать модифицированные айфоны для всех желающих. Также он пообещал поделиться своими наработками с инженерами Apple, если они вдруг захотят узнать, как ему удалось вернуть в телефон выход для наушников.

Аллен отметил, что экспериментировал с iPhone 7, а не с более крупным iPhone 7 Plus. Он уверен, что модифицировать этот телефон будет еще проще.