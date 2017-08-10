Ученые создали нетающее мороженое

Ученые из Японии придумали, как делать мороженое, которое не тает. Об этом сообщает news.rambler.ru.

Открытие помог сделать японский шеф-повар, который попробовал использовать клубнику, потерявшую товарный вид после землетрясения и цунами, обрушившихся на страну в 2011 году. В итоге кулинар обратил внимание, что добавление этих ягод в мороженое приводит к тому, что оно сильно затвердевает.

Когда об этом стало известно исследователям Университета Каназавы, феномен стали изучать ученые, в результате пришедшие к выводу о том, что мороженое становится тверже за счет содержащегося в ягодах полифенола.

В итоге работники университета выделили экстракт, предотвращающий отделение воды от жира, из-за чего мороженое и начинает быстро таять.

Как сообщается, применение этого экстракта позволило сделать мороженое, которое сохраняет свою форму на протяжение нескольких часов даже в теплую погоду. При этом мороженое продолжает оставаться таким же холодным.