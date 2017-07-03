iPhone 8 впервые показали в белом цвете

iPhone 8 на новых рендерах впервые показали в белом цвете. Об этом сообщает портал Hi-Teck.Mail.ru

Дизайнер Мартин Гайк создал великолепные рендеры устройства, но, в отличие от всех остальных дизайнеров, он показал iPhone 8 в белом цвете с экраном почти без рамок и корпусом из стекла. Отмечено, что экран устройства получит «вырез» для камеры FaceTime и динамика. Разумеется, никаких физических кнопок и сенсорных идентификаторов на передней панели смартфона нет — только громадный экран во всю панель.