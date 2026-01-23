Apple может сделать обновленный голосовой помощник Siri с ИИ платным

Обновленный голосовой помощник Siri с функциями генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может со временем стать платным сервисом, сообщает издание MacRumors.

Уточняется, что на начальном этапе после запуска разработчик сделает ИИ-версию Siri бесплатной, а затем введет ежемесячную подписку.

Apple планирует представить новую версию Siri в составе iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 на конференции WWDC. Помощник получит возможности, сопоставимые с ChatGPT и Gemini: поиск информации в интернете, генерацию текста и изображений, анализ загруженных файлов, управление устройствами и использование персональных данных для выполнения задач. В отличие от конкурентов, Apple намерена глубоко интегрировать ИИ-Siri в свои операционные системы, а не запускать отдельное приложение.

Эксперты отмечают, что обслуживание такого сервиса потребует значительных вычислительных ресурсов. Часть задач сможет выполняться на устройствах Apple, однако для более сложных операций потребуется облачная инфраструктура. Компания рассматривает использование как собственных серверов Private Cloud Compute, так и мощностей Google, что существенно увеличивает затраты на содержание сервиса.

На фоне высоких расходов на ИИ Apple, вероятно, выберет модель с бесплатным базовым доступом и платными расширенными возможностями, аналогичную подходу Google и OpenAI. Первые месяцы бесплатного использования могут быть направлены на привлечение пользователей конкурирующих сервисов, после чего стоимость подписки может приблизиться к уровню других ИИ-чатботов, где тарифы в среднем составляют около $20 в месяц, отмечают эксперты.