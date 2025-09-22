Электрики, сантехники и плотники — главные профессии ближайшего будущего для развития ИИ-технологий. Об этом в интервью Channel 4 News заявил генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуан.

Он добавил, что для развития ИИ-технологий самыми ценными кадрами станут те, кто умеют работать руками. Обслуживание ИИ-систем требует большого количества рабочей силы и сложнейших систем, включая охлаждение, сетевые соединения и электропитание, а также строительства новых центров обработки данных.

Глава Nvidia считает, что в ближайшие 10–20 лет будет высокий спрос на строительство таких ИИ-кластеров, а поэтому и зарплаты у электриков, сантехников, плотников и специалистов подобных профессий резко взлетят вверх.

Дженсен Хуан не исключил, что мир стоит на пороге новой промышленной революции и одной из главных проблем этого перехода станет именно острая нехватка квалифицированных рабочих кадров.

«Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч таких людей, чтобы построить все эти ИИ-заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум. Вам придется строить, вам придется продолжать удваивать каждый год. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру искусственного интеллекта здесь, в Великобритании, в течение десятилетия», — сказал он.

Ранее гендиректор Nvidia заявил, что не отнимает труд у человека, а преобразовывает его в нечто новое. Дженсен Хуан полагает, что некоторые люди действительно потеряют свою работу из-за массового внедрения ИИ, однако многие другие, напротив, получат новые возможности.

Nvidia (NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).