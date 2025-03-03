Ученые выяснили, как на самом деле выглядел Моцарт — портрет воссоздали по черепу. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что историки уже много лет гадают, как выглядел великий композитор. Большинство портретов написаны уже после его смерти, а те немногие, которые сделаны при жизни, сильно отличаются друг от друга.
Исследование, опубликованное в журнале Anthropological Review, возможно, проливает свет на эту загадку — авторы воссоздали внешность Моцарта, используя высокие технологии и череп, который, как считается, принадлежал композитору.
При этом эксперты подчеркивают, что подлинность черепа окончательно не доказана. По легенде, его нашел неизвестный могильщик — через 10 лет после смерти Моцарта. Больше ста лет находка гуляла по рукам коллекционеров, пока в 1902 году не попала в Моцартеум в Зальцбурге.
Взяв за основу этот череп, бразильский эксперт по судебной реконструкции Сисеро Мораис (Cicero Moraes) и команда реконструировали образ Моцарта. Недостающую нижнюю челюсть и зубы дорисовали с помощью графики, а затем «нарастили» мягкие ткани, опираясь на внешность европейцев — для достоверности.
Чтобы дополнить данные, также использовали метод анатомической деформации, подгоняя голову виртуального донора под параметры черепа, приписываемого композитору. Для большего антуража модель нарядили в одежду того времени и воссоздали классическую прическу Моцарта.
Полученный результат оказался очень похож на два известных прижизненных портрета: незаконченный портрет Джозефа Ланге (1783) и эскиз Доры Сток (1789).
Ранее сообщалось, что эксперты воссоздали внешность древнего человека, жившего на территории современного Китая 150 тысяч лет назад. Его отнесли к исчезнувшему виду Homo longi. Этим проектом также занимался Сисеро Мораис.