Ученые выяснили, как на самом деле выглядел Моцарт — портрет воссоздали по черепу. Об этом сообщает ​​Daily Mail.

Фото Daily Mail. Ученые выяснили, как на самом деле выглядел Моцарт

Отмечается, что историки уже много лет гадают, как выглядел великий композитор. Большинство портретов написаны уже после его смерти, а те немногие, которые сделаны при жизни, сильно отличаются друг от друга.

Исследование, опубликованное в журнале Anthropological Review, возможно, проливает свет на эту загадку — авторы воссоздали внешность Моцарта, используя высокие технологии и череп, который, как считается, принадлежал композитору.

При этом эксперты подчеркивают, что подлинность черепа окончательно не доказана. По легенде, его нашел неизвестный могильщик — через 10 лет после смерти Моцарта. Больше ста лет находка гуляла по рукам коллекционеров, пока в 1902 году не попала в Моцартеум в Зальцбурге.

Взяв за основу этот череп, бразильский эксперт по судебной реконструкции Сисеро Мораис (Cicero Moraes) и команда реконструировали образ Моцарта. Недостающую нижнюю челюсть и зубы дорисовали с помощью графики, а затем «нарастили» мягкие ткани, опираясь на внешность европейцев — для достоверности.

Чтобы дополнить данные, также использовали метод анатомической деформации, подгоняя голову виртуального донора под параметры черепа, приписываемого композитору. Для большего антуража модель нарядили в одежду того времени и воссоздали классическую прическу Моцарта.

Полученный результат оказался очень похож на два известных прижизненных портрета: незаконченный портрет Джозефа Ланге (1783) и эскиз Доры Сток (1789).

Ранее сообщалось, что эксперты воссоздали внешность древнего человека, жившего на территории современного Китая 150 тысяч лет назад. Его отнесли к исчезнувшему виду Homo longi. Этим проектом также занимался Сисеро Мораис.