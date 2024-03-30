WhatsApp меняет правила. Что надо знать, чтобы не потерять доступ к перепискам

WhatsApp обновляет политику конфиденциальности в связи с принятием в Евросоюзе закона о цифровых рынках. Новая политика вступает в силу с 11 апреля. Если не принять новые правила, доступ к мессенджеру будет ограничен, сообщило издание Notebook Check.
До 11 апреля все пользователи WhatsApp увидят предупреждение об измененной политике безопасности. Не игнорируйте его, иначе доступ к перепискам будет заблокирован. Вернуть доступ возможно, если повторно запустить мессенджер и согласиться с описанными требованиями.
Благодаря вступившему в ЕС закону о цифровых рынках WhatsApp должен поддерживать сторонние мессенджеры — функция скоро станет доступна по всему миру. Если кратко: пользователи Telegram и других сервисов смогут написать пользователям WhatsApp, не выходя из предпочитаемого приложения.
Что изменилось в обновленной политике конфиденциальности WhatsApp:
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добавлена информация о новых возрастных ограничениях: теперь мессенджер предназначен для лиц старше 13 лет, а не 16 лет, как раньше;
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включена подробная информация о новом требовании Евросоюза, которое дает возможность отправлять сообщения из WhatsApp в сторонние приложения;
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добавлено новое руководство по разделу «Каналы».