Встроенный ИИ-редактор фото появится в WhatsApp

В новой бета-версии WhatsApp обнаружили интересную функцию, которая будет полезна всем пользователям. Речь о продвинутом редакторе фотографий. Мессенджер сможет настраивать снимки с помощью нейросетей, пишет издание @hi-tech.

Сейчас благодаря встроенным в WhatsApp нейросетям люди могут генерировать собственные стикеры. В будущем ИИ-фишек появится больше. Самая нужная из них — быстрое редактирование фото перед отправкой. Алгоритмы смогут изменить стиль снимка или отделить объект от фона.

В редакторе фото в WhatsApp появятся три ИИ-функции: «Расширить» — позволяет увеличить размер фото, дорисовывая продолжение снимка. Например, можно дорисовать человека в полный рост, если на фото у него обрезаны ноги;

«Рестайлинг» — позволяет изменить стиль фото. Например, можно сделать из обычного снимка мультяшную открытку;

«Фон» — позволяет отделить главный объект на фото от заднего фона. Функция уже доступна на некоторых смартфонах в штатных приложениях «Галерея» или «Фото».

Ожидается, что функции будут работать на базе нейросети Meta AI. Возможно, из-за региональных ограничений нововведение не будет поддерживаться в ряде стран.

Пока неясно, когда продвинутый редактор фото с ИИ появится в WhatsApp. Обычно между бета-тестированием и релизом новых функций проходит от пару месяцев до полугода.