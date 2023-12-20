Новая функция по фильтрации чатов появится в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут фильтровать чаты. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp добавил важные фильтры, которые помогают классифицировать диалоги. «Фильтры размещаются в верхней части списка чатов», — отметили в WABetaInfo.

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По словам экспертов, в список новых фильтров войдут группы диалогов «Не прочитано», «Контакты» и «Группы». «Это позволяет быстро получать доступ к определенным типам чатов», — пояснили они.

К примеру, фильтр «Не прочитано» отображает только те диалоги, в которых есть непрочитанные сообщения, а «Группы» включает в себя только групповые беседы.

Новая функция доступна бета-тестерам, в ближайшее время опция появится у всех пользователей.

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