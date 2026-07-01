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Техноблог

Азербайджан запретит регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет

В Азербайджане запретят регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет. Парламент страны принял в третьем чтении поправки в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации», запрещающие создание персональных цифровых аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет, сообщило агентство Trend.

Согласно документу, при создании аккаунта соцсеть будет обязана последовательно применять технические способы контроля возраста: сначала пользователь декларирует свой возраст, после чего проводится его подтверждение. Перечень платформ, на которые будут распространяться новые требования, будет определен и опубликован позже.

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«Для подростков 16-18 лет потребуется также согласие законного представителя, которое подтверждается с помощью данных банковской карты, адреса электронной почты и номера мобильного телефона», — говорится в публикации.

При этом ответственность за соблюдение закона предполагается возложить на администраторов ресурсов, пользователи будут обязаны указывать возраст, а сервисы — проверять эту информацию.

Кроме того, провайдеры будут обязаны анализировать поведение пользователей в сети и проводить проверку при возникновении подозрений, что человек указал неверный возраст.

Запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет решили и в Великобритании.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял постановление, запрещающее детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Такое же решение действует в Турции.

А в Казахстане школьникам запретят смартфоны на уроках.

Напомним, Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/380187/
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