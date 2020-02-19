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Техноблог

Истребитель F-35 смог зависнуть в воздухе на несколько секунд

Фото Lockheed Martin. Истребитель-бомбардировщик F-35

Полет малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II стал частью прошедшей в Сингапуре авиавыставки Singapore Airshow 2020. Во время выступления самолет продемонстрировал необычный трюк, сообщила «Популярная механика».

Истребитель имеет модификацию F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (СВП), у которой предусмотрен вертикально установленный за кабиной пилота и связанный с главным двигателем вентилятор. В совокупности с отклоняющимся вниз на 95 градусов соплом двигателя это позволяет самолету буквально зависать в воздухе.

В таком режиме контроль над F-35B полностью лежит на бортовой электронике, которая снимает нагрузку с пилота и облегчает управление самолетом в сложной для человека ситуации.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144103/
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