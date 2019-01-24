Президент России Владимир Путин побывал в виртуальном мире

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Московского государственного университета, которые разработали приложение для виртуальной реальности. Они сделали 3D-модели экспонатов музея МГУ, чтобы на них можно было посмотреть в VR-шлеме, сообщил телеканал RT.

Президент согласился опробовать приложение и надел VR-шлем. Эксперты портала @hi-tech определили модель шлема — Monster Vision VR Headset.

Шлем стоит примерно $10, потому что в нем нет экрана и «начинки» для обработки графики. Это просто кейс, в который вставляется смартфон.

Кстати, Владимир Путин уже становился частью современных технологий — студент из Тюмени создал огромную виртуальную модель президента для дополненной реальности.