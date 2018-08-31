В Европе появится новый футбольный турнир

УЕФА запланировала с 2021 года проводить новый международный турнир для европейских футбольных клубов. Об этом сообщила газета Das Bild.

В новом европейском кубке примут участие 32 клуба. Правила розыгрыша Лиги чемпионов останутся без изменений (сейчас в ней участвуют 32 клуба), а количество участников группового турнира Лиги Европы сократят с 48 до 32.

Европейские футбольные чиновники надеются привлечь более массовую аудиторию и новых рекламодателей, позволив соревноваться большему числу клубов.

Название для нового турнира пока не придумали.