Спортивный календарь с 3 по 9 июля

29 июня – 5 июля. Чемпионат Азии по снукеру. Бишкек

Соревнования такого уровня по данному виду бильярда в Кыргызстане проводятся впервые. Участвуют представители 20 стран. Разыгрываются два комплекта наград: в дисциплине «шесть красных» и в командном зачете. Турнир намечался на май, но затем его перенесли.

30 июня – 6 июля. Международные соревнования FourNationsCup по футболу. Доха (Катар)

За победу борются сборные Иордании, Катара, Кыргызстана и Узбекистана. Возрастная категория футболистов – до 23 лет. Для нашей сборной этот турнир – этап подготовки к квалификационному раунду чемпионата Азии-2018. Тот пройдет позднее в Бишкеке.

2-10 июля. Международные соревнования CAFACup2017 по футболу. Таджикистан

Участвуют юношеские сборные (до 15 лет) из Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они проводят пять туров по круговой системе.

3-4 июля. Товарищеские матчи по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром», 20.00

«Алга» (Кыргызстан) - «Диси Инвест» (Таджикистан)

Игры проходят в рамках подготовки таджикского коллектива к клубному чемпионату Азии.

3-9 июля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Казань (Россия)

Участвуют 70 мастеров ракетки из девяти стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев. На прошлой неделе он играл на другом турнире в Казани и выбыл из борьбы на ранней стадии.

3-9 июля. Чемпионат Азии среди молодежи по спортивному скалолазанию. Сингапур

На прошлогоднем ЧА отечественные спортсмены завоевали четыре медали. Планируют успешно выступить и в этот раз. Участвуют четыре кыргызстанца.





6-9 июля. Чемпионат Азии по легкой атлетике. Бхубанешвар (Индия)

У кыргызстанцев хорошие шансы на медали: из шести атлетов, которые отправились на ЧА, двое успешно выступали на турнирах самого высокого уровня. Главный претендент на награду – Дарья Маслова, которая в последнее время почти на всех стартах попадает в призеры.

7 июля. Чемпионат Кыргызстана по грепплингу. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.30

За победу в нескольких весовых категориях борются спортсмены из столицы и регионов.





7-9 июля. Международные соревнования по греко-римской борьбе. Варшава (Польша)

Кыргызстан представляют 12 спортсменов, в том числе такие звезды, как Каныбек Жолчубеков, Руслан Царев и Мурат Рамонов. Они выступят в восьми весовых категориях.

7-9 июля. Чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу, первый тур. Чолпон-Ата

Среди мужчин звание сильнейшего оспаривают 20 команд, среди женщин – 12. Всего в рамках нынешнего чемпионата запланировано три тура.





7-11 июля. Международные соревнования по современному пятиборью. Алматы (Казахстан)

Не успел в Бишкеке отгреметь Кубок Центральной Азии, как крупный турнир принимают соседи. Традиционные состязания посвящены памяти Амангельды Иманова. От Кыргызстана выступают 20 спортсменов.

8 июля. Международные соревнования UFC 213 по смешанным единоборствам. Лас-Вегас (США)

В программе девять поединков. В главном из них бьются Валентина Шевченко (Кыргызстан) и Аманда Нуньес (Бразилия). Их предыдущая схватка завершилась победой Нуньес, и Шевченко хочет взять реванш. О подготовке к турниру Валентина рассказала ИА «24.kg».

8 июля. Чемпионат Кыргызстана по панкратиону. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.30

Раньше этот вид спорта у нас в стране был весьма популярен, но уже довольно давно о нем не слышно. Посетив этот чемпионат, можно оживить воспоминания о ярком единоборстве.

8-13 июля. Международные соревнования по шахматам. Чолпон-Ата

Турнир проводится третий год. Медали разыгрываются в лично-командном зачете в пяти возрастных группах. Запланировано девять туров по швейцарской системе.