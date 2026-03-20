Сюжет: Атака на Иран

Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем

Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана за посты с руководством ОАЭ в соцсетях. Об этом сообщает агентство Fars.

Фото из соцсетей. Посты футболиста Сердара Азмуна оценили как поддержку лидера Арабских Эмиратов Мухаммада ибн Заида, с которым он опубликовал фотографии

Игрок исключен из команды на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Посты футболиста оценили как поддержку лидера Арабских Эмиратов Мухаммада ибн Заида, с которым он опубликовал фотографии.

В публикации Сердара Азмуна назвали предателем и напомнили о возможной конфискации имущества.

В декабре 2025 года футболист также поддержал масштабные протесты в Иране.

Сердар Азмун ранее играл за российские футбольные клубы. Он начал карьеру в казанском «Рубине», играл в Лиге чемпионов за «Ростов» и несколько раз становился чемпионом РФ в «Зените». Также играл в Европе — за немецкий «Байер» и итальянскую «Рому». 
