Кыргызстанец Талант Дуйшебаев стал тренером сборной Франции по гандболу. Об этом сообщила Федерация гандбола Франции.

По ее данным, Талант Дуйшебаев приступит к работе 16 марта.

«Для меня большая честь тренировать сборную Франции. Это именно то, чего я хотел больше всего, потому что у Франции есть потрясающее поколение игроков. Моя цель с этой командой проста — выигрывать все, вновь доминировать, в частности над Германией и Данией», — сказал он.

Талант Дуйшебаев является олимпийским чемпионом (1992), чемпионом мира (1993), призером чемпионатов Европы и Олимпийских игр, победителем Лиги чемпионов как игрок и главный тренер.

Летом 2023 года он введен в Зал славы Европейской федерации гандбола (EHF).