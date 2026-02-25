10:19
Спорт

Талант Дуйшебаев стал тренером сборной Франции по гандболу

Кыргызстанец Талант Дуйшебаев стал тренером сборной Франции по гандболу. Об этом сообщила Федерация гандбола Франции.

По ее данным, Талант Дуйшебаев приступит к работе 16 марта.

«Для меня большая честь тренировать сборную Франции. Это именно то, чего я хотел больше всего, потому что у Франции есть потрясающее поколение игроков. Моя цель с этой командой проста — выигрывать все, вновь доминировать, в частности над Германией и Данией», — сказал он.

Талант Дуйшебаев является олимпийским чемпионом (1992), чемпионом мира (1993), призером чемпионатов Европы и Олимпийских игр, победителем Лиги чемпионов как игрок и главный тренер.

Летом 2023 года он введен в Зал славы Европейской федерации гандбола (EHF).
Ссылка: https://24.kg/sport/363452/
