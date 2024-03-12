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Власть

Садыр Жапаров встретился с гандболистом Талантом Дуйшебаевым

Президент Садыр Жапаров встретился с гандболистом и тренером Талантом Дуйшебаевым, а также с его супругой Ольгой Шишкиной. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент, приветствуя Таланта Дуйшебаева в его родной стране — Кыргызстане, подчеркнул вдохновляющий путь спортсмена и тренера. Он отметил, что успех Таланта Дуйшебаева является примером для молодежи и будущих спортивных чемпионов.

Садыр Жапаров отметил, что государство уделяет особое внимание спорту. В 2020 году бюджет, предусмотренный на сферу спорта, составлял 802 миллиона сомов. А утвержденный бюджет на 2024-й составляет 1 миллиард 800 миллионов сомов. Президент подчеркнул, что только для спортивных школ во всех регионах Кыргызстана впервые было выделено 60 миллионов сомов для приобретения необходимого спортивного инвентаря, включая мячи для гандбола, а также медикаментов и витаминов.

Глава государства акцентировал, что гандбол требует особого внимания. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями спортсмены Кыргызстана в ближайшие дни также начнут проявлять себя на чемпионатах различного уровня. Садыр Жапаров с большим удовлетворением подчеркнул, что успех Таланта Дуйшебаева — это успех кыргызского народа. Кроме того, в ходе беседы президент акцентировал внимание на роли семьи в достижении спортивных успехов, отметив поддержку супруги Таланта Дуйшебаева, которая также является чемпионкой мира по гандболу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288834/
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