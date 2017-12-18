В Чуйской области прошел третий тур чемпионата Кыргызстана по гандболу

В селе Беловодском накануне прошел заключительный (третий) тур чемпионата Кыргызстана по гандболу. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Василий Бегичев.

За победу боролись команды из Чуйской и Иссык-Кульской областей и Бишкека. Их разделили на две возрастные группы: 2000 и 2003 годы рождения. Среди юношей в обеих группах победила Чуйская область. На втором месте Иссык-Кульская область, на третьем Бишкек. Среди девушек итоговый расклад аналогичен.

«Мы довольны турниром. Мастерство игроков растет, судейство на высшем уровне», — отметил Василий Бегичев.