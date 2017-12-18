21:55
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Спорт

В Чуйской области прошел третий тур чемпионата Кыргызстана по гандболу

В селе Беловодском накануне прошел заключительный (третий) тур чемпионата Кыргызстана по гандболу. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Василий Бегичев.

За победу боролись команды из Чуйской и Иссык-Кульской областей и Бишкека. Их разделили на две возрастные группы: 2000 и 2003 годы рождения. Среди юношей в обеих группах победила Чуйская область. На втором месте Иссык-Кульская область, на третьем Бишкек. Среди девушек итоговый расклад аналогичен.

«Мы довольны турниром. Мастерство игроков растет, судейство на высшем уровне», — отметил Василий Бегичев.
Ссылка:
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле завершился второй тур первенства Кыргызстана по гандболу
В Кыргызстане прошел первый тур первенства страны по гандболу
В Чуйской области прошли международные соревнования по гандболу
Гандболист Талант Дуйшебаев возглавил сборную Польши
Гандбол.kg: тайм-аут закончен
В Чуйской области прошел фестиваль гандбола
Популярные новости
Промах года! Александр Кокорин не&nbsp;забил с&nbsp;метра в&nbsp;пустые ворота Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в&nbsp;третьем туре Кубка вызова Азии по&nbsp;хоккею Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24&nbsp;тысячами плюшевых медведей Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
Танцоры из&nbsp;Кыргызстана победили на&nbsp;турнире в&nbsp;ОАЭ Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в ОАЭ
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank