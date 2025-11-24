18:34
Спорт

Против насилия. Футболисты Италии вышли на поле в майках с женскими именами

В Италии игроки пяти клубов серии А провели тур с женскими именами вместо фамилий игроков на футболках в рамках кампании «Красная карточка насилию».

Команды «Лечче», «Кремонезе», «Лацио», «Пармa» и «Удинезе» поддержали акцию, приуроченную к Международному дню борьбы против насилия в отношении женщин.

Футболисты этих команд вышли на матчи 12-го тура чемпионата Италии с красным знаком на лице и в футболках, на которых вместо фамилии указаны имена их матерей, дочерей, жен или девушек.

Капитан римского «Лацио» Маттиа Дзакканьи сыграл против «Лечче» с именем своей невесты — блогера Кьяры Насти. Нападающий «Кремонезе» и британская легенда Джейми Варди вышел в майке с именем Бекки в честь своей жены, которая говорила, что подвергалась насилию в детстве.
