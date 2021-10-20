Кара-балтинскому бассейну «Олимпиец» присвоено имя Анатолия Зверева

Городской кенеш Кара-Балты принял решение о переименовании бассейна «Олимпиец» комплекса «Манас». Спортивному объекту решено присвоить имя Анатолия Зверева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На очередной сессии городского кенеша депутаты приняли решение о присвоении зимнему бассейну имени заслуженного тренера по плаванию КР Анатолия Степановича Зверева. 23 депутата проголосовали за и трое воздержались», — уточнили в муниципалитете.

Отметим, заслуженный тренер КР по плаванию, почетный гражданин города Кара-Балты Анатолий Зверев ушел из жизни на 83-м году 19 мая прошлого года. Он воспитал немало чемпионов и призеров страны. Стоял у истоков создания городского бассейна в Кара-Балте. До последних дней активно работал, делясь знаниями со своими коллегами и воспитанниками.