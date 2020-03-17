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Спорт

В Бишкеке определились победители фестиваля боулдеринга

В Бишкеке определились победители фестиваля боулдеринга On the Wake. Об этом сообщили его организаторы.

В соревнованиях участвовали девять команд. Первое место заняло трио Никита Сливенко, Камиля Сакеева, Радмир Печереев. Они прошли все шесть трасс. На втором — Алекс Эрнандес, Ирина Копылова и Александр Якиманский, на третьем — Максим Логвинец и Никита Рузмикин.

Фестиваль проводится ежегодно. Нынешний был третьим по счету. «Он подарил ребятам море эмоций, большой опыт и новых друзей», — добавили организаторы.

Боулдеринг — вид скалолазания. Участники преодолевают серию коротких, предельно сложных трасс.
Ссылка: https://24.kg/sport/146677/
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