В Чункурчаке прошел чемпионат Бишкека по спортивному туризму

В ущелье Чункурчак состоялся открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Соревнования собрали сильнейшие команды региона. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, участники выступали на технических этапах: «скальная дистанция», «навесная переправа» и «транспортировка пострадавшего», где продемонстрировали высокий уровень подготовки, выносливость и командную слаженность.

В рамках чемпионата разыграно 14 комплектов медалей в групповых дисциплинах и соревнованиях связок.

По итогам соревнований призовые места заняли:

Группы (четыре человека, мужчины):

1-е место — сборная Каракола;

2-е место — горная секция ФСТ КР;

3-е место — СТК «Тенир-Тоо».

Смешанные группы:

1-е место — горная секция ФСТ КР;

2-е место — отряд «Эдельвейс» МЧС КР;

3-е место — сборная Каракола.

Связки (два человека, мужские):

1-е место — Бекболот Мурзабеков, Каныбек уулу Бахтияр;

2-е место — Таир Кайыпов, Павел Бибик;

3-е место — Юрий Балашов, Сергей Заикин.

Женские:

1-е место — Алия Капарова, Анна Литвинова;

2-е место — Ангелина Бакытбек кызы, Айдеми Мирбек кызы;

3-е место — Анастасия Игуменова, Юлия Белогорцева.

Смешанные: