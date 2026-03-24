В Чункурчаке прошел чемпионат Бишкека по спортивному туризму

В ущелье Чункурчак состоялся открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму на горных дистанциях. Соревнования собрали сильнейшие команды региона. Об этом сообщает мэрия столицы.
По ее данным, участники выступали на технических этапах: «скальная дистанция», «навесная переправа» и «транспортировка пострадавшего», где продемонстрировали высокий уровень подготовки, выносливость и командную слаженность.
В рамках чемпионата разыграно 14 комплектов медалей в групповых дисциплинах и соревнованиях связок.
По итогам соревнований призовые места заняли:
Группы (четыре человека, мужчины):
- 1-е место — сборная Каракола;
- 2-е место — горная секция ФСТ КР;
- 3-е место — СТК «Тенир-Тоо».
Смешанные группы:
- 1-е место — горная секция ФСТ КР;
- 2-е место — отряд «Эдельвейс» МЧС КР;
- 3-е место — сборная Каракола.
Связки (два человека, мужские):
- 1-е место — Бекболот Мурзабеков, Каныбек уулу Бахтияр;
- 2-е место — Таир Кайыпов, Павел Бибик;
- 3-е место — Юрий Балашов, Сергей Заикин.
Женские:
- 1-е место — Алия Капарова, Анна Литвинова;
- 2-е место — Ангелина Бакытбек кызы, Айдеми Мирбек кызы;
- 3-е место — Анастасия Игуменова, Юлия Белогорцева.
Смешанные:
- 1-е место — Павел Бибик, Анна Литвинова;
- 2-е место — Азамат Арстанбеков, Жаркынай Бейшекеева;
- 3-е место — Таир Кайыпов, Алия Капарова.