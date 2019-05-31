«Как леди разминаются»: фигуристки показали, что умеют танцевать и не на льду

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила на своей странице в Instagram видео танца с другой спортсменкой из России Елизаветой Туктамышевой. Об этом сообщило РИА Новости.

«Как разминаются леди» — подписала Евгения Медведева пост, который выложила перед выступлением на шоу Fantasy On Ice в Японии.

Шоу Fantasy on Ice проходит в четырех городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нем выступают российские фигуристы Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

Во время этого шоу одна из самых заметных российских фигуристок мира Елизавета Туктамышева предстала перед зрителями в новом образе.