21:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Как леди разминаются»: фигуристки показали, что умеют танцевать и не на льду

Фото © РИА Новости/Александр Вильф. Российская фигуристка Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила на своей странице в Instagram видео танца с другой спортсменкой из России Елизаветой Туктамышевой. Об этом сообщило РИА Новости.

«Как разминаются леди» — подписала Евгения Медведева пост, который выложила перед выступлением на шоу Fantasy On Ice в Японии.

Шоу Fantasy on Ice проходит в четырех городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нем выступают российские фигуристы Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

Во время этого шоу одна из самых заметных российских фигуристок мира Елизавета Туктамышева предстала перед зрителями в новом образе.
Ссылка:
просмотров: 281
Версия для печати
Популярные новости
Сборная Финляндии по&nbsp;хоккею вновь сломала чемпионский кубок Сборная Финляндии по хоккею вновь сломала чемпионский кубок
Сборная Финляндии&nbsp;&mdash; чемпион мира по&nbsp;хоккею Сборная Финляндии — чемпион мира по хоккею
Красавица и&nbsp;спортсменка, ради которой стоит полюбить теннис Красавица и спортсменка, ради которой стоит полюбить теннис
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по&nbsp;хоккею Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»