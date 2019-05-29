Юные кыргызстанцы триумфально выступили на чемпионате мира по каратэ

Кыргызстанцы триумфально выступили на чемпионате мира по шотокан каратэ-до.

По данным сайта sportdata.org, ЧМ прошел в Бухаресте (Румыния). Участвовали 1,5 тысячи бойцов из 33 стран.

Кыргызстан представили четыре юных спортсмена, которые выступили в трех или более видах программы. Имран Абдугуламов (возрастная группа 6-7 лет) взял три золота и бронзу, Дастан Абдилазизов (10-11 лет) — два серебра, Искендербек Ташбалтаев (8-9 лет) — две бронзы, Нурислам Пусуров (8-9 лет) — бронзу. В командном турнире Абдугуламов, Пусуров и Ташбалтаев стали серебряными призерами.

В итоговом медальном зачете сборная КР заняла шестое место.