Милиция просит опознать труп. Осторожно, фото

ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области просит помочь опознать труп. Об этом сообщила прес-служба ГУВД региона.

По ее данным, тело мужчины азиатской внешности (возраст 50-55 лет) обнаружили 8 июня на автодороге Бишкек — Торугарт между селами Люксембург и Киргшелк.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, лицо овальное. Одежда: серая футболка, темно-синяя спортивная куртка, синие брюки. На ногах черные носки, голубые шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшего, просят сообщить об этом по телефонам: 0312616907, 0550100551 или в службу «102».