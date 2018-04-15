Водитель пытался скрыться и перевернулся. А родственники напали на гаишников

МВД сообщает подробности дорожного инцидента в селе Тюп Иссык-Кульской области.

Водитель автомашины «Тойота Авенсис» пытаясь убежать от сотрудников местного отдела безопасности дорожного движения, не справился с управлением и опрокинулся, ранее сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По данным МВД, возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников милиции в Тюпе.

По его данным, при оформлении материалов по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия были избиты сотрудники отдела безопасности дорожного движения по Тюпскому району.

«На месте происшествия собрались местные жители и родственники пострадавших. Примерно 20 человек нанесли телесные повреждения сотрудникам ОБДД. Они также отобрали их видеорегистраторы и жетоны. Двое инспекторов госпитализированы», - уточняют в МВД.

Накануне инспекторы пытались остановить машину, которая двигалась на большой скорости. Однако водитель не подчинился требованиям и скрылся.