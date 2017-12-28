После задержания с наркотиками «пантеровца» Нацгвардия пока никого не наказала

После задержания с наркотиками военнослужащего спецназа «Пантера» пока никого не наказали. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальной гвардии.

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По ее данным, командование войсковой части, где служил офицер, понесет ответственность по итогам окончательного расследования.

«В настоящий момент офицер содержится в СИЗО-1 Бишкека. Следствие ведут правоохранительные органы. После того, как оно закончится, командование войсковой части понесет наказание. Самого офицера, возможно, уволят из рядов Вооруженных сил после приговора суда», - сообщили в Нацгвардии.

Офицер спецназа «Пантера» Национальной гвардии Кыргызстана арестован и водворен в СИЗО-1 на месяц. Начальника штаба батальона спецподразделения задержали в Токмаке в собственном доме сотрудники ГОВД. Эксперты нашли в анализах военнослужащего остатки наркотических средств.